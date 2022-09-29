Сенат США согласовал выделение более 12 миллиардов долларов для Украины

Американский Сенат одобрил законопроект о временном финансировании США. В нем есть очень важный пункт для Украины.

Сенат США одобрил законопроект о временном государственном финансировании, включающий пакет помощи Украине в ее борьбе с российскими войсками.

Об этом сообщает The Washington Post.

В документе запланировано направление 12,4 млрд долларов в помощь Украине в противостоянии агрессии РФ.

За одобрение документа проголосовали 72 сенатора из 60 необходимых, 23 – были против.

Теперь законопроект должен проголосовать в Палате представителей, прежде чем он пойдет на подпись президенту США Джо Байдену.

Напомним, что Соединенные Штаты также предоставят Украине новый пакет помощи на 1,1 миллиарда долларов, включающий 18 передовых ракетных систем HIMARS и боеприпасов к ним.