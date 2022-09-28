Украина получит от США $1,1 млрд: в пакете помощи - 18 HIMARS

США передадут 12 систем Titan, которые используются для борьбы с беспилотниками.
Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет помощи на 1,1 миллиарда долларов, включающий 18 передовых ракетных систем HIMARS и боеприпасов к ним.
Об этом сообщили в Министерстве обороны США.
Издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники ранее сообщало о подробностях этой помощи.
Пакет включает в себя финансирование 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS и боеприпасов к ним, а также 12 систем Titan, используемых для борьбы с беспилотниками.
Также в пакете финансирования около 300 транспортных средств, десятки грузовиков и прицепов для транспортировки тяжелой техники, всевозможные радары, средства связи и наблюдения, а также другое снаряжение для солдат. Кроме того, в пакете помощи – финансирование оборудования для обнаружения взрывчатки, а также техническое обслуживание и обучение.
Ранее в СМИ писали, что Конгресс США предварительно согласовал выделение Украине $12 млрд.
Читайте также:
- США предоставит Украине дополнительные 457,5 млн долларов: Блинкен рассказал, на что направят средства
- В Конгрессе США становится больше противников помощи Украине: журналисты WSJ назвали причины
- "Ваша безопасность – наша безопасность": Трасс анонсировала военную помощь Украине, больше предоставленной в 2022 году
- В немецком Бундесвере выступили против поставок военной помощи Украине