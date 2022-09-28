Украина получит от США $1,1 млрд: в пакете помощи - 18 HIMARS

США передадут 12 систем Titan, которые используются для борьбы с беспилотниками.

Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет помощи на 1,1 миллиарда долларов, включающий 18 передовых ракетных систем HIMARS и боеприпасов к ним.

Об этом сообщили в Министерстве обороны США.

Издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники ранее сообщало о подробностях этой помощи.

Пакет включает в себя финансирование 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS и боеприпасов к ним, а также 12 систем Titan, используемых для борьбы с беспилотниками.

Также в пакете финансирования около 300 транспортных средств, десятки грузовиков и прицепов для транспортировки тяжелой техники, всевозможные радары, средства связи и наблюдения, а также другое снаряжение для солдат. Кроме того, в пакете помощи – финансирование оборудования для обнаружения взрывчатки, а также техническое обслуживание и обучение.

Ранее в СМИ писали, что Конгресс США предварительно согласовал выделение Украине $12 млрд.

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