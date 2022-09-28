Украина получит ПВО, которой нет даже на вооружении армии Германии — посол

Первую систему Украина, вероятно, получит уже в октябре этого года.
Системы противовоздушной обороны IRIS-T производятся специально для Украины, и их нет на вооружении немецкой армии.
Об этом в интервью Европейской правде рассказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.
"Бундесвер их не имеет. Не знаю, правильно ли отвечу, но мы находимся внутри НАТО и противовоздушная оборона как будто вокруг нас. Когда я была в Польше, я видела все эти Patriot и другие, в Германии я их никогда не видела", - сказала она.
Как сообщила Фельдгузен, первая система, вероятно, будет поставлена уже в октябре, вторая – до конца года, а еще два уже в следующем году.
"Их сейчас производят… Это зависит не от политической воли, там решение четко принято. Это новейшие системы, но цепь поставок для производства усложнена", — пояснила посол.
Система IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 км и высоты до 20 км. С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.
Напомним, в воздушных силах рассказали, сколько NASAMS получит Украина.
Читайте также:
- Украина ведет переговоры с 5 странами о поставках систем ПВО – Зеленский
- "У них есть психологический забор": Зеленский отреагировал на неохотное снабжение Германией оружия для Украины
- Иранские дроны против ВСУ: эксперт объяснил, чем опасно новое оружие оккупантов