Украина получит ПВО, которой нет даже на вооружении армии Германии — посол

Первую систему Украина, вероятно, получит уже в октябре этого года.

Системы противовоздушной обороны IRIS-T производятся специально для Украины, и их нет на вооружении немецкой армии.

Об этом в интервью Европейской правде рассказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Бундесвер их не имеет. Не знаю, правильно ли отвечу, но мы находимся внутри НАТО и противовоздушная оборона как будто вокруг нас. Когда я была в Польше, я видела все эти Patriot и другие, в Германии я их никогда не видела", - сказала она.

Как сообщила Фельдгузен, первая система, вероятно, будет поставлена уже в октябре, вторая – до конца года, а еще два уже в следующем году.

"Их сейчас производят… Это зависит не от политической воли, там решение четко принято. Это новейшие системы, но цепь поставок для производства усложнена", — пояснила посол.

Система IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 км и высоты до 20 км. С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.

Напомним, в воздушных силах рассказали, сколько NASAMS получит Украина.

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