Украина ведет переговоры с 5 странами о поставках систем ПВО – Зеленский

Украинская сторона настроена на работу с США, Германией, Францией, Италией и Израилем.

Украина ведет переговоры с 5 странами о предоставлении нашему государству систем противовоздушной обороны.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский на брифинге с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

По его словам, противовоздушная оборона и противоракетная оборона – приоритет для Украины.

"Мы начали разговоры, и есть результаты положительные по поставкам NASAMS и IRIS-T. Что касается немецких партнеров, то мы ожидаем несколько систем, но пока не получили ни одной. Так же как и от США", — сказал глава государства.

Также Зеленский признался, что в этом вопросе украинская сторона настроена на работу с Францией, Италией и Израилем.

"Государств, которые могут гарантировать закрытие неба с точки зрения ПВО, не так много. Поэтому вокруг этих пяти государств и надо решать этот вопрос", – считает президент.

Зеленский уверен, что западные партнеры могли бы ускорить процесс предоставления Украины систем ПВО, ведь от этого зависит жизнь многих наших граждан.

"Но Германия не виновата в том, что Россия ракетами бьет по Украине. Вина в этом только России. Хочется, чтобы все государства, способные дать тяжелую технику Украине, открыли нам это пространство и возможность. Поэтому мы ожидаем конкретной помощи не только от Германии", – подытожил он.

Напомним, что Зеленский в Киеве встретился с главой Еврокомиссии. Это уже ее третий визит в Украину во время полномасштабной войны.

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