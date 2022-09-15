Проигравшая Россия укрепит Запад и станет менее полезной для КНР — CNN

Глава КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин хотят создать новый мировой порядок. Неудача России в Украине может испортить их планы. Они хотят встретиться в Узбекистане. Это произойдет впервые с начала полномасштабной войны в Украине, и эксперты считают, что Путин – не единственная причина поездки Цзиньпина.

Об этом говорится в новом материале CNN.

"В прошлый раз, когда китайский лидер Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин сели лицом к лицу, они триумфально провозгласили наступление "новой эры" в международных отношениях", — пишет издание.

На этой неделе Си впервые за более чем два года уехал из Китая. Сначала он посетил Казахстан, затем прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане.

"На фоне дипломатического бойкота Западом зимних Олимпийских игр в Пекине и надвигающегося в Украине кризиса два самых мощных автократа мира поделились своим видением нового мирового порядка: он лучше будет отвечать интересам их наций и больше не будет доминировать Западом", — говорится в материале.

В совместном заявлении оба лидера объявили о "дружбе без ограничений" и изложили свои общие претензии к США и их союзникам.

"Мир претерпевает значительные изменения", — говорится в их совместном заявлении.

Президенты также отметили "трансформацию архитектуры глобального управления и мирового порядка".

По информации CNN, приближаясь с Москвой под руководством Си, Пекин имеет прямую заинтересованность в результате войны. Проигравшая Россия укрепит Запад и станет менее полезным и надежным активом в соперничестве между Китаем и США. Ослабленная Москва также может меньше отвлекать США, что позволит Вашингтону больше сосредоточиться на Пекине.

Си рискует. Если он будет слишком сильно оказывать помощь России, он может подвергнуть Китай западным санкциям и дипломатическому удару, что повредит его собственным интересам. Негативная реакция также придет в чувствительный момент для Си, которому осталось всего несколько недель до того, чтобы нарушить нормы на третий срок на 20-м партийном съезде.

Пока два авторитарных государства не приблизились к формированию мирового порядка в свою пользу эксперты говорят, что война России против Украины укрепила решимость Запада.

Эксперты считают, что поездка Си в Среднюю Азию направлена не только на демонстрацию поддержки Путина, но и на то, чтобы показать как своей стране, так и всему миру, что, несмотря на дипломатическую изоляцию со стороны Запада, у Китая все еще есть друзья и партнеры., и он готов взять на себя большее лидерство на мировой арене.

"Отказ Китая осудить Россию вызвал обеспокоенность среди стран Центральной Азии", — отметила старшая научная сотрудница Академии ОБСЕ, аналитического центра по внешней политике в Кыргызстане Нива Яу.

По ее словам, Китай не в ладах со странами региона, потому что он все еще смотрит на войну России в Украине с этой антизападной точки зрения.

"Как будто он вот-вот свергнет гегемонию Запада", — сказала она.

По мнению Яу, это может нанести ущерб Китаю по укреплению связей со своими центральноазиатскими соседями, в которые страна вложила значительные средства в течение последних двух десятилетий.

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