Занепала Росія зміцнить Захід і стане менш корисною для КНР - CNN

Очільник КНР Сі Цзіньпін та президент РФ Володимир Путін хочуть створити новий світовий порядок. Невдача Росії в Україні може зіпсувати їхні плани. Вони хочуть зустрітися в Узбекистані. Це відбудеться вперше з початку повномасштабної війни в Україні, і експерти вважають, що Путін - не єдина причина поїздки Цзіньпіна.

Про це йдеться у новому матеріалі CNN.

"Минулого разу, коли китайський лідер Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін сіли віч-на-віч, вони тріумфально проголосили настання "нової ери" в міжнародних відносинах", - пише видання.

Цього тижня Сі вперше за більш ніж два роки виїхав з Китаю. Спершу він відвідав Казахстан, потім прибув на саміт Шанхайської організації співробітництва в Узбекистані.

"На тлі дипломатичного бойкоту Заходом зимових Олімпійських ігор у Пекіні та кризи, що насувається в Україні, два наймогутніші автократи світу поділилися своїм баченням нового світового порядку: він краще відповідатиме інтересам їхніх націй і більше не буде домінувати Заходом", - йдеться у матеріалі.

У спільній заяві обидва лідери оголосили про "дружбу без обмежень" і виклали свої спільні претензії до США та їхніх союзників.

"Світ переживає значні зміни", - йдеться в їхній спільній заяві.

Президенти також відзначили "трансформацію архітектури глобального управління та світового порядку".

За інформацією CNN, близившись із Москвою під керівництвом Сі, Пекін має пряму зацікавленість у результаті війни. Переможена Росія зміцнить Захід і стане менш корисним і надійним активом у суперництві між Китаєм та США. Ослаблена Москва також може менше відволікати увагу США, що дозволить Вашингтону більше зосередитися на Пекіні.

Сі ризикує. Якщо він буде надто сильно надавати допомогу Росії, він може наразити Китай на західні санкції та дипломатичний удар, що зашкодить його власним інтересам. Негативна реакція також прийде у чутливий момент для Сі, якому залишилося лише кілька тижнів до того, щоб порушити норми на третій термін на 20-му партійному з’їзді.

Поки що дві авторитарні держави не наблизилися до формування світового порядку на свою користь експерти кажуть, що війна Росії проти України зміцнила рішучість Заходу.

Експерти вважають, що поїздка Сі до Середньої Азії спрямована не лише на демонстрацію підтримки Путіна, але і на те, щоб показати як своїй країні, так і всьому світу, що, попри дипломатичну ізоляцію з боку Заходу, у Китаю все ще є друзі і партнери, і він готовий взяти на себе більше лідерства на світовій арені.

"Відмова Китаю засудити Росію викликала занепокоєння серед країн Центральної Азії", - зазначила старша наукова співробітниця Академії ОБСЄ, аналітичного центру із зовнішньої політики в Киргизстані Нива Яу.

За її словами, Китай не в ладах з країнами регіону, тому що він все ще дивиться на війну Росії в Україні з цієї антизахідної точки зору.

"Як ніби він ось-ось повалить гегемонію Заходу", - сказала вона.

На думку Яу, це може зашкодити зусиллям Китаю щодо зміцнення зв'язків зі своїми центральноазіатськими сусідами, в які країна вклала значні кошти протягом останніх двох десятиліть.

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