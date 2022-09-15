Бєдняков зворушив відео, як у центрі окупованого Маріуполя співають гімн України

Андрій Бєдняков показав, як маріупольці показують своє ставлення до російських окупантів.

Українські місто Маріуполь нині перебуває в окупації. Утім, місцеві не втрачають надії та вірять, що ЗСУ їх звільнять. Окрім цього, маріупольці чинять спротив окупантам.

У своєму Instagram український телеведучий Андрій Бєдняков показав, як жителі Маріуполя ставляться ро російських військових. Зокрема, на відео, яке опублікував ведучий, маріупольці у центрі окупованого міста заспівали гімн України.

"Маріуполь. Центр міста. Гімн України. Скабєєва не покаже! Маріуполь – це Україна", - підписав відео знаменитість.

У коментарях під допис підписники Бєднякова зазначили, що відео дуже зворушливо. Вони побажали сил і терпіння маріупольцям, а також не втрачати надії.

Ви чудесні, маріупольці! Тримайтеся там! З усіх сил! Ви обов'язково повернетеся додому!

Маріуполь скоро буде вдома!

Боже, до сліз! Стільки втратити! Стільки пережити! І мати такий незламний дух! Маріупольці - ви неймовірні!

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