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Бєдняков зворушив відео, як у центрі окупованого Маріуполя співають гімн України

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Бєдняков зворушив відео, як у центрі окупованого Маріуполя співають гімн України

Андрій Бєдняков / Фото: instagram.com/biedniakov

Андрій Бєдняков показав, як маріупольці показують своє ставлення до російських окупантів.

Українські місто Маріуполь нині перебуває в окупації. Утім, місцеві не втрачають надії та вірять, що ЗСУ їх звільнять. Окрім цього, маріупольці чинять спротив окупантам.

У своєму Instagram український телеведучий Андрій Бєдняков показав, як жителі Маріуполя ставляться ро російських військових. Зокрема, на відео, яке опублікував ведучий, маріупольці у центрі окупованого міста заспівали гімн України.

"Маріуполь. Центр міста. Гімн України. Скабєєва не покаже! Маріуполь – це Україна", - підписав відео знаменитість.

У коментарях під допис підписники Бєднякова зазначили, що відео дуже зворушливо. Вони побажали сил і терпіння маріупольцям, а також не втрачати надії.

  • Ви чудесні, маріупольці! Тримайтеся там! З усіх сил! Ви обов'язково повернетеся додому!
  • Маріуполь скоро буде вдома!
  • Боже, до сліз! Стільки втратити! Стільки пережити! І мати такий незламний дух! Маріупольці - ви неймовірні!

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1072
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