Україна веде переговори з 5 країнами про постачання систем ППО – Зеленський

Україна веде переговори із 5 країнами про надання нашій державі систем протиповітряної оборони.

Про це розповів президент Володимир Зеленський на брифінгу із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

За його словами, протиповітряна оборона і протиракетна оборона – пріоритет для України.

"Ми почали розмови, і є результати позитивні щодо постачання NASAMS та IRIS-T. Що стосується німецьких партнерів, то ми очікуємо на декілька систем, але поки що не отримали жодної. Так само як і від США", - сказав глава держави.

Також Зеленський зізнався, що у цьому питанні українська сторона налаштована працювати з Францією, Італією та Ізраїлем.

"Держав, які спроможні гарантувати закриття неба з точки зору ППО, не так багато. Тому навколо цих п’яти держав і треба вирішувати це питання", – вважає президент.

Зеленський певен, що західні партнери могли б пришвидшити процес надання України систем ППО, адже від цього залежить життя багатьох наших громадян.

"Але Німеччина не винна в тому, що Росія ракетами б’є по Україні. Винна у цьому тільки Росія. Хочеться, щоб усі держави, які спроможні дати важку техніку Україні, відкрили нам цей простір та можливість. Тому ми очікуємо конкретної допомоги не тільки від Німеччини", – підсумував він.

Нагадаємо, що Зеленський в Києві зустрівся з очільницею Єврокомісії. Це вже її третій візит до України за час повномасштабної війни.

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