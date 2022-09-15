"Украинская военная разведка – одна из сильнейших в Европе", – представитель ГУР МО

Тот опыт, который украинские разведчики получили и используют, в первую очередь, на передовой, неоценим и очень полезен для полного освобождения Украины от российских захватчиков.

▪️Об этом рассказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

"Сегодня можно говорить, что украинская военная разведка – одна из сильнейших в Европе", — сказал он.

Чрезвычайно активно сейчас сотрудничество украинских спецслужб, и военной разведки в частности, с нашими западными партнерами. Максимальный уровень поддержки и взаимодействия, обмен разнообразной информацией и в том объеме, который нужен Украине. Мы очень благодарны нашим партнерам и союзникам, всем тем, кто в антироссийской коалиции помогает Украине бороться с захватчиками. В то же время главная ставка делается на внутренние силы, на внутреннюю информацию, на то, что мы сами получаем и получаем.

И когда мы говорим об обмене, то это именно обмен. Это не получение информации в одностороннем порядке. Наши союзники и партнеры также очень много для себя получают от сотрудничества с Украиной”, — отметил Юсов.

Ранее в разведке сообщили, что в Украине воюют около 5 тысяч "вагнеровцев".

Читайте также: