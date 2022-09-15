Россияне в Херсонской области массово грабят магазины и больницы

Россияне, временно оккупировавшие Херсонскую область, ограбили все магазины и больницы на территории Бериславского райсовета.

Оккупанты на Херсонщине массово грабят магазины и больницы на территории Бериславского райсовета.

Об этом сообщил глава Бериславского районного совета Дмитрий Сливченко.

Как отмечается, до полномасштабного вторжения России в районе проживало около 100 тысяч человек. Сейчас подавляющее большинство граждан покинуло район из-за значительных разрушений жилищного фонда, критической инфраструктуры и из-за постоянных обстрелов.

“На территории всей ОТГ, которая находилась под оккупацией, нет ни одного магазина, который бы не ограбили россияне. В Великоалександровской больнице они даже сломали сейфы, где должны храниться препараты, содержащие наркотические вещества”, — рассказал Дмитрий Сливченко.

Напомним, что в Кривом Роге во время воздушной тревоги снова раздались взрывы.

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