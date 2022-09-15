Росіяни на Херсонщині масово грабують магазини та лікарні

Росіяни, які тимчасово окупували Херсонщину, пограбували всі магазини та лікарні на території Бериславської райради.

Окупанти на Херсонщині масово грабують магазини та лікарні на території Бериславської райради.

Про це повідомив голова Бериславської районної ради Дмитро Сливченко.

Як зазначається, до повномасштабного вторгнення Росії у районі проживало близько 100 тисячі людей. Зараз переважна більшість громадян покинула район через значні руйнування житлового фонду, критичної інфраструктури та через постійні обстріли.

“На території всієї ОТГ, яка перебувала під окупацією, немає жодного магазину, який би не пограбували росіяни. У Великоолександрівській лікарні вони навіть зламали сейфи, де мали зберігатися препарати, які містять наркотичні речовини”, - розповів Дмитро Сливченко.

Нагадаємо, що у Кривому Розі під час повітряної тривоги знову пролунали вибухи.

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