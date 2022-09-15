Намагалися "дійти до Києва": СБУ повідомила про підозру Царьову та ще двом колаборантам

Вони відомі своїми українофобськими та сепаратистськими поглядами, а від 2014 році переховувалися від правосуддя.

СБУ повідомила про підозру ексдепутату-зраднику Олегу Царьову та ще двом колаборантам, які намагалися "дійти до Києва" з російськими військами.

Як повідомляє СБУ, досудовим слідством встановлено, що 24 лютого зрадники незаконно перетнули держкордон та прибули на тимчасово окуповану росіянами територію Київської області.

Зазначається, що мова йде про двох колишніх народних депутатів України від "Партії регіонів" Олега Царьова та Володимира Олійника, а також так звану "міністерку закордонних справ" "ДНР" Наталію Ніконорову.

Зокрема, в окупованому селі Катюжанка Вишгородського району зрадники записували інтерв'ю для пропагандистських росЗМІ, в яких маніпулювали "фактами", виправдовуючи вторгнення РФ. Вони у супроводі озброєних російських військових вторглися до церви під час богослужіння і схиляли селян до переходу на бік ворога. Також неодноразово відвідували Катюжанську школу, в приміщеннях якої окупанти катували українців, зазначили в СБУ та додали, що їм заочно повідомили про підозру за двома статтями ККУ.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 204-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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