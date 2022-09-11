Окупантам загрожує обвал оборони на всій лінії фронту – військовий експерт

Тепер, після втрати Куп'янська, росіяни будуть намагатися чинити тиск, кидаючи "гарматне м’ясо".

Російским окупантам після масштабного контрнаступу ЗСУ на Харківщині тепер загрожує каскадний обвал оборони на всій лінії фронту.

Про це заявив експерт Defense Express Іван Киричевський в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, окупаційні війська залишилися без каналу логістики на Донеччині. Експерт пояснив, що залізниця через Куп’янськ була єдиним маршрутом логістики для російських військ, які зосереджені на цих теренах.

"У росіян є перспектива каскадного обвалу оборони по всій лінії фронту. Росіянам був потрібен Куп’янськ, щоб підвозити боєприпаси та інші ресурси для військ, які були зосереджені на новозахоплених територіях Луганщини та Донеччини", – зазначив він.

Тепер, після втрати Куп'янська, Киричевський вважає, що росіяни будуть намагатися чинити тиск, кидаючи "гарматне м’ясо" та дострілювати залишки боєкомплекту.

"Зараз росіяни перебувають у тому стані, що ЗСУ вдасться втримати оборону на Донеччині, на тих рубежах, що є зараз", – додав експерт.

Нагадаємо, від початку вересня під час контрнаступу ЗСУ звільнили від окупантів вже близько 2 тисяч кілометрів українських територій.

Читайте також: