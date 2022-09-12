Далі без України: визначились пари чвертьфіналістів Євробаскету-2022

10-11 вересня в Берліні відбулись матчі 1/8 фіналу чоловічого чемпіонату Європи-2022 з баскетболу, за підсумками яких стали відомі всі пари чвертьфіналістів.

До вісімки найкращих команд поточної континентальної першості пробилися Іспанія, Фінляндія, Німеччина, Греція, Франція, Італія, Словенія та Польща.

Саме поляки залишили за бортому турніру збірну України. Напружене протистояння в 1/8 фіналу завершилося прикрою поразкою команди Айнарса Багатскіса - 86:94.

Усі результати 1/8 фіналу Євробаскету-2022

Туреччина - Франція 86:87 ОТ

Словенія - Бельгія 88:72

Німеччина - Чорногорія 85:79

Іспанія - Литва 102:94 ОТ

Україна - Польща 86:94

Фінляндія - Хорватія 94:86

Сербія - Італія 86:94

Греція - Чехія 94:88

Усі пари 1/4 фіналу Євробаскету-2022

Вівторок, 13 вересня, 18:15: Фінляндія - Іспанія

Вівторок, 13 вересня, 21:30: Німеччина - Греція

Середа, 14 вересня, 18:15: Франція - Італія

Середа, 14 вересня, 21:30: Словенія - Польща

Подальша турнірна сітка Євробаскету-2022

Німеччина / Греція - Фінляндія / Іспанія

Словенія / Польща - Франція / Італія

На груповій стадії збірна України здобула три перемоги - над Великою Британією ( 90:61 ), Естонією ( 74:73 ) та Італією ( 84:73 ), а також зазнала двох поразок - від Греції ( 79:99 ) та Хорватії ( 85:90 );

( ), Естонією ( ) та Італією ( ), а також зазнала двох поразок - від Греції ( ) та Хорватії ( ); Чинними чемпіонами Європи з баскетболу є словенці, які у фіналі 2017 року обіграли Сербію. Саме Словенія тоді вибила з турніру і команду України на стадії 1/8 фіналу.

Чемпіонат Європи з баскетболу триватиме до 18 вересня 2022 року. Матчі будуть зіграні в Чехії, Грузії, Італії та Німеччині.

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