Дальше без Украины: определились пары четвертьфиналистов Евробаскета-2022

10-11 сентября в Берлине состоялись матчи 1/8 финала мужского чемпионата Европы-2022 по баскетболу, по итогам которых стали известны все пары четвертьфиналистов.

В восьмерку лучших команд текущего континентального первенства пробились Испания, Финляндия, Германия, Греция, Франция, Италия, Словения и Польша.

Именно поляки оставили за бортом турнира сборную Украины. Напряженное противостояние в 1/8 финала завершилось досадным поражением команды Айнарса Багатскиса - 86:94.

Все результаты 1/8 финала Евробаскета-2022

Турция - Франция 86:87 ОТ

Словения - Бельгия 88:72

Германия - Черногория 85:79

Испания - Литва 102:94 ВТ

Украина - Польша 86:94

Финляндия - Хорватия 94:86

Сербия - Италия 86:94

Греция - Чехия 94:88

Все пары 1/4 финала Евробаскета-2022

Вторник, 13 сентября, 18:15: Финляндия - Испания

Вторник, 13 сентября, 21:30: Германия - Греция

Среда, 14 сентября, 18:15: Франция - Италия

Среда, 14 сентября, 21:30: Словения - Польша

Дальнейшая турнирная сетка Евробаскета-2022

Германия / Греция - Финляндия / Испания

Словения / Польша Франция / Италия

На групповой стадии сборная Украины одержала три победы - над Великобританией ( 90:61 ), Эстонией ( 74:73 ) и Италией ( 84:73 ), а также потерпела два поражения - от Греции ( 79:99 ) и Хорватии ( 85:90 );

), Эстонией ( ) и Италией ( ), а также потерпела два поражения - от Греции ( ) и Хорватии ( ); Действующими чемпионами Европы по баскетболу являются словенцы, в финале 2017 года обыгравшие Сербию. Именно Словения тогда выбила из турнира и команду Украины на стадии 1/8 финала.

Чемпионат Европы по баскетболу продлится до 18 сентября 2022 года. Матчи будут сыграны в Чехии, Грузии, Италии и Германии.

Читайте также:

Адекватная позиция: фанаты Боснии и Герцеговины будут бойкотировать товарищеский матч с Россией

Отобрали титул у действующих победителей: сборная Италии впервые за 24 года выиграла Чемпионат мира по волейболу (видео)

Стал самой молодой первой ракеткой планеты: 19-летний испанец сенсационно выиграл US Open (видео)