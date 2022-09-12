Дальше без Украины: определились пары четвертьфиналистов Евробаскета-2022

10-11 сентября в Берлине состоялись матчи 1/8 финала мужского чемпионата Европы-2022 по баскетболу, по итогам которых стали известны все пары четвертьфиналистов.
В восьмерку лучших команд текущего континентального первенства пробились Испания, Финляндия, Германия, Греция, Франция, Италия, Словения и Польша.
Именно поляки оставили за бортом турнира сборную Украины. Напряженное противостояние в 1/8 финала завершилось досадным поражением команды Айнарса Багатскиса - 86:94.
Все результаты 1/8 финала Евробаскета-2022
Турция - Франция 86:87 ОТ
Словения - Бельгия 88:72
Германия - Черногория 85:79
Испания - Литва 102:94 ВТ
Украина - Польша 86:94
Финляндия - Хорватия 94:86
Сербия - Италия 86:94
Греция - Чехия 94:88
Все пары 1/4 финала Евробаскета-2022
Вторник, 13 сентября, 18:15: Финляндия - Испания
Вторник, 13 сентября, 21:30: Германия - Греция
Среда, 14 сентября, 18:15: Франция - Италия
Среда, 14 сентября, 21:30: Словения - Польша
Дальнейшая турнирная сетка Евробаскета-2022
Германия / Греция - Финляндия / Испания
Словения / Польша Франция / Италия
- На групповой стадии сборная Украины одержала три победы - над Великобританией (90:61), Эстонией (74:73) и Италией (84:73), а также потерпела два поражения - от Греции (79:99) и Хорватии (85:90);
- Действующими чемпионами Европы по баскетболу являются словенцы, в финале 2017 года обыгравшие Сербию. Именно Словения тогда выбила из турнира и команду Украины на стадии 1/8 финала.
Чемпионат Европы по баскетболу продлится до 18 сентября 2022 года. Матчи будут сыграны в Чехии, Грузии, Италии и Германии.
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