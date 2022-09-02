Сборная Украины разгромной победой стартовала на Евробаскете-2022

Мужская сборная Украины по баскетболу уверенно обыграла команду Великобритании в поединке первого тура группового этапа Чемпионата Европы 2022 года.

"Сине-желтые" одержали победу над британцами со счетом 90:61 .

В первом и втором периодах наши баскетболисты набирали на 5 очков больше своих соперников. Таким образом, на большой перерыв команда Айнарса Багатскиса отправилась с 10-очковым гандикапом.

После экватора встречи преимущество украинцев только возросло. В итоге, все завершилось разгромом с разницей в 29 очков - 90:61 (22:17; 20:15; 24:12; 24:17).

Самым результативным игроком в составе сборной Украины стал Святослав Михайлюк - 17 очков, 5 подборов, 4 передачи. Другой представитель НБА Алексей Лень набрал 13 очков и оформил 5 подборов.

В следующем поединке "сине-желтые" сыграют против Эстонии. Матч запланирован на 3 сентября. Начало - в 18:00 по киевскому времени.

Сборная Украины на Евробаскете-2022 попала в группу C, где сыграет против сборных Греции, Италии, Хорватии, Великобритании и Эстонии. Матчи этой группы пройдут в Милане.

Следующие матчи сборной Украины на Евробаскете-2022

3 сентября

Эстония – Украина. Старт в 18:00

5 сентября

Украина – Италия. Старт в 22:00

6 сентября

Греция – Украина. Старт в 18:00

8 сентября

Хорватия – Украина. Старт в 15:15

ФОРМАТ ТУРНИРА

На первенстве континента по баскетболу выступают 24 сборные, которые поделены на 4 группы по 6 команд в каждой. По итогам группового этапа путевки в 1/8 финала получат четыре лучшие команды из каждой группы.

Далее 16 сборных будут определять победителя в одноматчевых противостояниях на вылет.

Чемпионат Европы по баскетболу продлится до 18 сентября 2022 года. Матчи будут сыграны в Чехии, Грузии, Италии и Германии.

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