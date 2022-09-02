Сборная Украины разгромной победой стартовала на Евробаскете-2022

Мужская сборная Украины по баскетболу уверенно обыграла команду Великобритании в поединке первого тура группового этапа Чемпионата Европы 2022 года.
"Сине-желтые" одержали победу над британцами со счетом 90:61.
В первом и втором периодах наши баскетболисты набирали на 5 очков больше своих соперников. Таким образом, на большой перерыв команда Айнарса Багатскиса отправилась с 10-очковым гандикапом.
После экватора встречи преимущество украинцев только возросло. В итоге, все завершилось разгромом с разницей в 29 очков - 90:61 (22:17; 20:15; 24:12; 24:17).
Самым результативным игроком в составе сборной Украины стал Святослав Михайлюк - 17 очков, 5 подборов, 4 передачи. Другой представитель НБА Алексей Лень набрал 13 очков и оформил 5 подборов.
В следующем поединке "сине-желтые" сыграют против Эстонии. Матч запланирован на 3 сентября. Начало - в 18:00 по киевскому времени.
Сборная Украины на Евробаскете-2022 попала в группу C, где сыграет против сборных Греции, Италии, Хорватии, Великобритании и Эстонии. Матчи этой группы пройдут в Милане.
Следующие матчи сборной Украины на Евробаскете-2022
3 сентября
Эстония – Украина. Старт в 18:00
5 сентября
Украина – Италия. Старт в 22:00
6 сентября
Греция – Украина. Старт в 18:00
8 сентября
Хорватия – Украина. Старт в 15:15
ФОРМАТ ТУРНИРА
На первенстве континента по баскетболу выступают 24 сборные, которые поделены на 4 группы по 6 команд в каждой. По итогам группового этапа путевки в 1/8 финала получат четыре лучшие команды из каждой группы.
Далее 16 сборных будут определять победителя в одноматчевых противостояниях на вылет.
Чемпионат Европы по баскетболу продлится до 18 сентября 2022 года. Матчи будут сыграны в Чехии, Грузии, Италии и Германии.
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