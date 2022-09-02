Никита Добрынин и Даша Квиткова обвенчались

Ведущий Никита Добрынин и его жена, блоггер Даша Квиткова, обвенчались через два года после свадьбы.

Как рассказала Даша, они решили сделать это еще до начала полномасштабной войны. Впрочем, планы пришлось изменить. Но влюбленные решили, что больше не хотят терять время, и обвенчались.

Даша Цветкова и Никита Добрынин / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

"На самом деле, мы решили касательно венчания еще до 24 февраля, но из-за той же страны, все затянулось. Более месяца в разлуке, и мы приняли решение, что дальше тянуть не хотим. Хотим жить. Проживать каждый день, потому что сейчас именно то время", – поделилась Квиткова.

Никита, в свою очередь, подчеркнул, что для них это очень важно, ведь они обручены теперь духовно.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

"Почему для нас это важно? Если муж и жена решили заручиться еще и духовной поддержкой и это их общее желание — то только во благо, и здесь не нужно лишних аргументов", — добавил Никита.

Кстати, влюбленные советуют и другим парочкам обвенчаться. Впрочем, только в том случае, если они к этому готовы.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

"Советовал ли бы я другим парам венчание? Да. Да только в том случае, когда по-настоящему готовы. В моем понимании, к такому решению надо дорасти. Оно должно быть осознанным и зрелым", — подчеркнул Никита.

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