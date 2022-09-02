Анна Тринчер и Александр Волошин назвали дату свадьбы

Долгожданное "Да" своему жениху Александру Волошину певица Анна Тринчер сказала еще в ноябре прошлого года. Однако из-за войны в Украине паре пришлось отменить подготовку к масштабному празднику.

Но после долгих раздумий Анна и Александр все же решили официально стать мужем и женой. На странице Волошина в Instagram пара сообщила радостные новости своим поклонникам.

"У нас будет роспись! 24 сентября!" – рассказали счастливые влюбленные.

В сторис Тринчер добавила, что пышной свадьбы не будет, ведь сейчас для этого неподходящее время. Пара планирует скромную церемонию в кругу друзей и близких.

"Мы не называем это свадьбой, это именно роспись. Не будет очень много гостей, мы не будем тусить, веселиться. Это будет наш праздник, маленький, но он будет! Откладывать уже нет сил, нет желания, хочется прямо здесь и сейчас, потому что завтра может не быть! Время нам показало, что надо не пренебрегать этим", — рассказала Анна.

Напомним, недавно Анна Тринчер и Александр Волошин анонсировали совместный трек и натолкнулись на критику со стороны поклонников.

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