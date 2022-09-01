Тина Кароль собрала в школу детей бойцов полка "Азов"

Фонд украинской исполнительницы Тины Кароль помог детям бойцов полка "Азов" собрать все необходимое для школы.
Сейчас в такие трудные времена родителям сложно купить все необходимое для школы детям. Поэтому исполнительница Тина Кароль решила помочь семьям бойцов полка "Азов".
В целом фонд исполнительницы, который она основала после смерти мужа Евгения Огира, помог купить все необходимое детям, которые в этом году идут в первый класс.
Каждой семье был передан "школьный рюкзак", в который вошло все необходимое для обучения на целый год, в общей сложности 94 единицы школьных принадлежностей для каждого будущего ученика.
"Когда я общалась с женщинами и матерями бойцов полка "Азов", я поняла, что важным вопросом накануне учебного года является немедленно собрать детей в школу. Сейчас далеко не каждой семье по силам выделить из семейного бюджета необходимую сумму, чтобы первоклассники отправились в школу со всем необходимым для обучения. Так родилась идея собрать "школьный рюкзак", который с одной стороны облегчит бюджет семьи, и с другой — вдохновит детей лучше учиться и иметь все для этого необходимое", — поделилась Тина Кароль.
Семьи бойцов "Азова", в свою очередь, поблагодарили исполнительницу и ее команду за эту инициативу. Они ценят ее помощь.
"Мы очень благодарны Тине Кароль и ее команде за такую инициативу. Когда мне позвонили из команды Тины и сказали, что она хочет помочь деткам "азовцев"… внутри что-то зажало, стало тепло на душе. Я думаю, что такая инициатива мотивирует других находить возможность помогать не только защитникам, но и их детям", — отметила Анна Науменко, невеста военнопленного защитника Украины и представитель Ассоциации семей Защитников "Азовстали".
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