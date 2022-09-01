Тіна Кароль зібрала до школи дітей бійців полку "Азов"

Нині, в такі тяжкі часи, батькам складно купити все необхідне для школи дітям. Тож виконавиця Тіна Кароль вирішила допомогти родинам бійців полку "Азов".

Загалом, фонд виконавиці, який вона заснувала після смерті чоловіка Євгена Огіра, допоміг купити все необхідне дітям, які цьогоріч йдуть до першого класу.

Тіна Кароль зібрала до школи дітей "азовців" / Фото: Пресслужба Тіни Кароль

Кожній родині було передано "шкільний рюкзак", до якого увійшло усе необхідне для навчання на цілий рік, загалом 94 одиниці шкільного приладдя для кожного майбутнього учня.

"Коли я спілкувалася з жінками та матерями бійців полку "Азов", я зрозуміла, що важливим питанням напередодні навчального року є нагально зібрати дітей до школи. Зараз далеко не кожній родині до снаги виділити із сімейного бюджету необхідну суму, щоб першокласники вирушили до школи з усім необхідним для навчання. Так народилася ідея зібрати "шкільний рюкзак", який, з одного боку, полегшить бюджет сім'ї, і з іншого - надихне дітей краще вчитися і мати все для цього необхідне", - поділилася Тіна Кароль.

Тіна Кароль зібрала до школи дітей "азовців" / Фото: Пресслужба Тіни Кароль

Родини бійців "Азову", своєю чергою, подякували виконавиці та її команді за ці ініціативу. Вони цінують її допомогу.

"Ми дуже вдячні Тіні Кароль та її команді за таку ініціативу. Коли мені зателефонували з команди Тіни й сказали, що вона хоче допомогти діткам "азовців"… всередині щось затисло, стало тепло на душі. Я думаю, що така ініціатива мотивує інших знаходити можливість допомагати не лише захисникам, а і їхнім дітям", - зазначила Ганна Науменко, наречена військовополоненого захисника України та представниця Асоціації родин Захисників "Азовсталі".

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