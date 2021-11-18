Артистка ответила "да" Александру Волошину.

Украинская певица и актриса Анна Тринчер выходит замуж.

20-летней блогерше сделал предложение бизнесмен, который в свои 24 уже зарабатывает десятки тысяч долларов, и по совместительству блогер, известный своими скандальными выходками с полицией и отобранным айфоном, Александр Волошин. Радостным известием пара поделилась в программе ЖВЛ.

Через полгода отношений любимый звезды устроил ей целое байкшоу и вручил обручальное кольцо мечты – от Cartier.

instagram.com/annatrincher_official

Летом 2022-го вся прогрессивная молодежь украинского блогерства будет гулять на тусовке Волошиных. Пышных гуляний и церемоний пара не планирует.

"Вот реперскую, хочется какого-нибудь гротеска, да. Что бы это не было в лучших традициях английской семьи. А чтобы это было так кринжово. Хочется даже вместо букета бросать что-то другое. Гирю", – поделилась пара.

instagram.com/annatrincher_official

О пополнении в молодой семье речь еще не идет. Тринчер говорит, что фокусируется сейчас на карьере и делает неожиданное заявление: "Я вообще пока чайлдфри, у меня такая позиция. Я не представляю, что должно произойти в моей жизни, чтобы я полностью акцентировала себя на другом человеке. Есть же суррогатное материнство".

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