Ким Кардашян официально встречается с 28-летним комиком Дэвидсоном

Впервые пара была замечена 29 октября.

Американская теледива Ким Кардашян, еще не успевшая расстаться с рэпером Канье Вестом, официально встречается с комиком Питом Дэвидсоном.

Об этом эксклюзивно стало известно изданию Pagesix.

По данным издания, 4 1-летняя голливудская звезда официально встречается с на 13 лет младшим комиком - Питом Дэвидсоном. Кардашян и Дэвидсон были впервые замечены, держась за руки, во время прогулки в Южной Калифорнии 29 октября, вскоре после ее выступления на "SNL", где пара поцеловалась во время скетча. После этого появилась новость об их романе. Впоследствии их не раз видели вместе в родном Нью-Йорке Дэвидсона и в Лос-Анджелесе, родном городе Кардашян.

На Instagram-странице рэпера Flavor Flav появилась фотография, где Ким впервые позировала с молодым человеком. На фотографии — Пит, Ким и ее мама Крис Дженнер, они одеты в пижамы бренда Кардашян Skims.

Напомним, TСН.ua. ранее писал, с кем встречалась телезвезда Ким Кардашян.

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