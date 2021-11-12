40-летняя Пэрис Хилтон впервые вышла замуж

Избранником звезды стал бизнесмен Картер Реум.

Светская львица Пэрис Гилтон поделилась с поклонниками радостным известием.

Пэрис наконец-то впервые сходила под венец. 11.11 Гилтон вышла замуж за своего любимого, бизнесмена Картера Реума. Об этом знаменитость рассказала на странице в Instagram. Счастливая Пэрис разместила в фотоблоге пока единственное фото с торжественного события.

На снимке Хилтон изображена в роскошном платье и фате, которым прикрывает лицо: "Моя вечность начинается сегодня", — подписала фото Пэрис и сопроводила хештегами #JustMarried и #ForeverHiltonReum.

instagram.com/parishilton

Больше ни фото, ни видео Пэрис не публиковала, поскольку весь долгожданный эксклюзив покажут в реалити-шоу Paris in Love. О самой церемонии известно, что она прошла в частном имении в Лос-Анджелесе. Празднование продлится три дня. Среди приглашенных гостей была замечена лучшая подружка Хилтон, светская львица Ким Кардашян.

Пэрис Гилтон и Картер Реум / instagram.com/parishilton

Отметим, что Пэрис Хилтон и Картер Реум знакомы уже 15 лет, однако страсть между ними вспыхнула год назад. В феврале этого года возлюбленный сделал предложение звезде.

Пэрис Гилтон и Картер Реум / instagram.com/parishilton

К слову, в конце января этого года Хилтон приступила к процедуре искусственного оплодотворения. Звезда делилась, что заморозила свои яйцеклетки и мечтает родить близнецов.

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