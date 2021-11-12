40-річна Періс Гілтон вперше вийшла заміж

Обранцем зірки став бізнесмен Картер Реум.
Світська левиця Періс Гілтон поділилася з шанувальниками радісною звісткою.
Періс нарешті вперше сходила під вінець. 11.11 Гілтон вийшла заміж за свого коханого, бізнесмена Картера Реума. Про це знаменитість розповіла на сторінці в Instagram. Щаслива Періс розмістила у фотоблогу поки що єдину світлину з урочистої події.
На знімку Гілтон зображена у розкішній сукні та вельоні, яким прикриває обличчя: "Моя вічність починається сьогодні", - підписала фото Періс і супроводила хештегами #JustMarried і #ForeverHiltonReum.
Більше ані фото, ані відео Періс не публікувала, оскільки увесь довгоочікуваний ексклюзив покажуть у реаліті-шоу Paris in Love. Про саму церемонію відомо, що вона відбулася у приватному маєтку у Лос-Анджелесі. Святкування триватиме три дні. А серед запрошених гостей була помічена найліпша подружка Гілтон, світська левиця Кім Кардашян.
Зазначимо, що Періс Гілтон та Картер Реум знайомі вже протягом 15 років, однак пристрасть між ними спалахнула рік тому. У лютому цього року коханий освідчився зірці.
До слова, наприкінці січня цього року Гілтон розпочала процедуру штучного запліднення. Зірка ділилася, що заморозила свої яйцеклітини і мріє народити близнюків.
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