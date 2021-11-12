40-річна Періс Гілтон вперше вийшла заміж

Обранцем зірки став бізнесмен Картер Реум.

Світська левиця Періс Гілтон поділилася з шанувальниками радісною звісткою.

Періс нарешті вперше сходила під вінець. 11.11 Гілтон вийшла заміж за свого коханого, бізнесмена Картера Реума. Про це знаменитість розповіла на сторінці в Instagram. Щаслива Періс розмістила у фотоблогу поки що єдину світлину з урочистої події.

На знімку Гілтон зображена у розкішній сукні та вельоні, яким прикриває обличчя: "Моя вічність починається сьогодні", - підписала фото Періс і супроводила хештегами #JustMarried і #ForeverHiltonReum.

instagram.com/parishilton

Більше ані фото, ані відео Періс не публікувала, оскільки увесь довгоочікуваний ексклюзив покажуть у реаліті-шоу Paris in Love. Про саму церемонію відомо, що вона відбулася у приватному маєтку у Лос-Анджелесі. Святкування триватиме три дні. А серед запрошених гостей була помічена найліпша подружка Гілтон, світська левиця Кім Кардашян.

Періс Гілтон та Картер Реум / instagram.com/parishilton

Зазначимо, що Періс Гілтон та Картер Реум знайомі вже протягом 15 років, однак пристрасть між ними спалахнула рік тому. У лютому цього року коханий освідчився зірці.

Періс Гілтон та Картер Реум / instagram.com/parishilton

До слова, наприкінці січня цього року Гілтон розпочала процедуру штучного запліднення. Зірка ділилася, що заморозила свої яйцеклітини і мріє народити близнюків.

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