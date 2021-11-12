День ангела 13 листопада: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня святкують тільки чоловічі іменини.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 13 листопада святкують: Анатолій, Артемій, Василь, Всеволод, Герман, Іван, Інокентій, Кузьма, Леонід, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Роман, Сергій, Степан, Трохим, Федір, Яків.

Чоловічі іменини

Анатолій

Це ім'я грецького походження і перекладається як "схід", "східний", "схід сонця". Анатолій — вольовий, упертий чоловік з мінливим характером. Він не любить програвати, водночас може знайти спільну мову будь з ким, особливо, якщо йому щось потрібно.

Артемій

Артемій походить від грецького імені Артеміос (Αρτέμιος) і означає "неушкоджений" або "бездоганного здоров'я". Артемій – впевнений, цілеспрямований і принциповий чоловік. Він терпіти не може підлабузництва, а брехня дуже сильно його обурює. Іноді йому не вистачає дипломатичності. У професійній діяльності лідерські риси Артемія і працьовитість неодмінно приведуть до успіху на будь-якій роботі.

Василь

Ім'я Василь має грецьке походження і у перекладі означає "царський". Василь не любити квапити події і поспішні ухвалення рішень. Зазвичай він негласний лідер компанії, оскільки однаково найголовніше слово за ним. Найчастіше робота Василя пов'язана з технікою і електронним устаткуванням, але може успішно працювати і в інших галузях. Нерідко сам колектив висуває Василя в керівники.

Всеволод

Всеволод — це ім'я слов'янського походження і у перекладі означає "то, хто володіє всім". Всеволод - це впевнений і спокійний чоловік з гарними манерами. Він вміє поводитися з оточенням, а його доброзичливість і добродушність завжди будуть залучати до себе людей. Сева вміє налагодити все в своєму житті так, щоб в ньому не було різких змін. Він не любить несподіванки і зайвий ризик. У нього зазвичай багато друзів, оскільки він гарний товариш і ніколи не відмовляє в посильній допомозі.

Герман

Ім'я Герман має латинське походження і у перекладі має значення "близький" і "рідний". Якщо вважати, що це ім'я має давньогерманське походження, тоді воно перекладається, як "войовничий" або просто "воїн". Герман – сміливий, вольовий і цілеспрямований чоловік. Він притягує до себе людей і має лідерські здібності. Герман чудово розуміє психологію людей і успішно цим користується. Він часто стає керівником досить високого рангу.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Інокентій

Це ім'я прийшло до нас з Візантії і перекладається як "невинний". Характер у Інокентія поступливий, замкнутий, домосид, акуратний і трошки гидливий, хороший дипломат і любитель тварин. У ранньому дитинстві часто хворіють. Вони дуже скромні і просуваються до мети повільно, важко сходяться і так само нелегко розлучаються з людьми, можуть працювати в мистецтві, і на виробництві, можуть бути церковнослужителями.

Кузьма

У перекладі із грецького Кузьма (Косма) означає "коваль". Кузьма – чутлива людина. Він легко піддається впливу друзів. Не завжди впевнений у собі, хоча буває впертий і наполегливий, іноді безпідставно говорить "ні", що є лише способом самоствердження. Кузьма – мовчазний, терплячий, обов'язковий, добре пристосовується до обставин, любить подорожувати. Чоловік із цим ім'ям вибирає професії, пов'язані з поїздками.

Леонід

Ім'я Леонід — це двокореневе ім'я давньогрецького походження і означає воно "нащадок лева" або "подібний до лева". Леонід може знайти спільну мову будь з ким, а його вміння розбиратися в людях нерідко виручає його і допомагає в житті. В роботі Леонід має лідерські якості, що дозволяє з легкістю обіймати керівні посади. Сімейні стосунки Леонід будує з серйозним підходом. Він дуже вимогливий до побутових звичок партнерки, так що майбутня дружина пройде серйозний відбір.

Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

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Олексій

Ім'я Олексій із грецької мови перекладається як "той, що оберігає". Більшість власників такого імені – дуже терплячі люди. Вони завжди впевнені в своїх силах. Олексій завжди старанно виконує свої обов'язки. Він здатний зробити гарну кар'єру в різних галузях. Також Олексію притаманні такі риси як вдумливість, тактовність від природи і вміння спілкуватися з людьми.

Петро

Петро – це ім'я грецького походження і в перекладі означає "скеля" або "камінь". Характерними для Петра рисами можна назвати його прямоту і схильність до незалежності. Він не любить лицемірства і всіляко відстоює своє право говорити те, що думає. Його можна назвати ідеалістом. Петро – це людина з гарячим серцем. Він шукає ідеальні кохання і дружбу.

Роман

Роман від латинського слова означає "римський", "римлянин". Роман не терпить у житті однаковості. Він раптово може перервати навчання в інституті й піти працювати. Чимсь захопившись, він загоряється й намагається захопити своєю витівкою інших. Перший час сімейне життя серйозно буде ускладнене його тягою до розмаїтості взаємин, неможливістю зосередитися на одній справі й довести її до кінця. З появою в сім'ї дітей робиться розсудливим і стає гарним батьком.

Сергій

Як стверджують історики, Сергій – це римське родове ім'я. Більш глибока етимологія імені важка, оскільки сам рід Сергіїв зараховує себе аж до етрусків, а то і до троянців. Деякі фахівці стверджують, що значення ім'я Сергій – "високий" або "знатний". Всі Сергії досить образливі. Їх можна зачепити навіть найменшою критикою. Сергій дуже непередбачуваний. У нього хороша інтуїція, він здатен бачити людей наскрізь. З ним неможливо не посваритися і важко ужитися.

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Степан

Лінгвісти стверджують, що ім'я Степан походить від грецького імені Стефанос і у перекладі воно означає "вінець" або "вінок". Степан – це серйозний і привабливий чоловік. Він психологічно стійкий, а його сильний характер привертає до себе чимало людей. Так само люди помічають сильну волю Степана, що робить його ще більш популярним. Він не любить займатися саморекламою і не кидає слів на вітер. У Степана завжди багато друзів і товаришів.

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Трохим

Це ім'я прийшло до нас із Візантії. У перекладі із грецького воно означає "годувальник", "вихованець". Стародавні греки найбільше цінували здатність бути добувачем, забезпечувати хлібом свою сім'ю. Хлопчик, що з вихованця виростав у годувальника, втілював у собі ідеальний образ чоловіка, глави сімейства, опору будинку. Він являв собою ідеал теперішнього чоловіка, кожна дівчина мріяла вийти заміж саме за таку людину. Ці якості властиві власникам імені Трохим. Вони відрізняються мужністю, надійністю й цілеспрямованістю.

Федір

Федір – походить від грецького імені Теодорос і означає "дар Божий". Федір – серйозна людина. У роботі до всього підходить відповідально, він вміє знаходити незвичайні та ефективні рішення багатьох складних завдань. Нерідко обирає професію у технічній галузі, хоча може досягти успіху і у творчих напрямах, наприклад, у письменництві або журналістиці. Федір – дуже турботливий до своєї родини. Зазвичай він чудовий господар, який вміє робити в домі майже все.

Яків

Яків – це ім'я єврейського походження. У перекладі з івриту ім'я Яків означає "той, хто стежить". У Якова виділяються такі характерні риси, як практичність і твердий вольовий характер. Він досить приземлена людина, яка не схильна літати в хмарах. Він консервативний в багатьох питаннях. Яків любить стабільність, водночас він комунікабельний і веселий чоловік, який вміє радіти життю. Яків прагне до матеріального добробуту, але не робитиме ганебні вчинки заради успіху.

Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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