"Природний процес": Шмигаль розповів, чому в Україні зросли ціни

Прем’єр запевнив, що уряд робить все можливе, аби реальні доходи громадян зростали швидше, ніж відсотки інфляції.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, чому в Україні різко підскочили ціни.
Про це прем'єр розповів 11 листопада у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.
Шмигаль переконаний: те, що ціни зростають — це "природний процес" і "природна інфляція".
"На сьогодні в Україні інфляція порядка 10% — це офіційна статистика. Базова складає 7%, решта зумовлена зростанням цін на газ у світі і у Європі. Звичайно, під час коронакризи більшість країн друкували свої валюти і в доларах, і в євро — і це тисне на курси і на валюти інших країн, і також тисне на Україну", — зазначив він.
Прем’єр запевнив, що уряд робить все можливе, аби реальні доходи громадян зростали швидше, ніж відсотки інфляції.
Нагадаємо, що споживча інфляція в жовтні 2021 року перевищила прогноз НБУ.
Читайте також: