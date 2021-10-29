У НБУ дали прогноз інфляції до кінця року

У НБУ дали прогноз інфляції до кінця року

Нацбанк зберіг прогноз інфляції на 2021-2023 роки.

Національний банк України (НБУ) прогнозує, що інфляція в Україні повинна уповільнитись до 9,6% наприкінці цього року, а у 2022 — повернеться до цілі 5%.

Про це йдеться у квартальному звіті Нацбанку.

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У НБУ кажуть, що пік інфляції минув й у грудні 2021 вона буде на рівні 9,6%. У вересні інфляція прискорилася до 11%.

"Після проходження піку у вересні-жовтні інфляція почне сповільнюватися і наприкінці 2021 року становитиме 9,6%. У 2022 році вона знизиться до цілі 5% і перебуватиме поблизу цього рівня надалі", - сказано в повідомленні.

За оцінками Нацбанку, фундаментальний інфляційний тиск також послабиться – базова інфляція у 2021 році знизиться до 7,1%, а у 2022–2023 роках – до 3-4%.

"Ефекти перенесення цьогорічного зміцнення гривні на споживчі ціни та високий урожай розвернуть інфляційну динаміку наприкінці 2021 року. Додатковий вплив матимуть попередні кроки НБУ, зокрема з підвищення облікової ставки та згортання антикризових заходів", - йдеться у звіті.

За даними Нацбанку, уповільнення інфляції та покращення інфляційних очікувань дадуть змогу перейти до циклу зниження ключової ставки, але це відбудеться не раніше другого півріччя наступного року.

Як повідомлялося, голова Національного Банку України Кирило Шевченко вважає, що у разі введення в Україні ще одного локдауну, економіка втратить від 0,4% до 0,6% зростання ВВП.

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