Мінекономіки прогнозує зростання цін до кінця 2021 року

У свою чергу, Кабмін говорить про уповільнення інфляції до 6,2% на кінець 2022 року.

Міністерство економіки України очікує збереження інфляції на рівні 10% до кінця 2021 року за відсутності нових викликів для економіки.

Детальніше про це розповіли у серпневому огляді інфляції Міністерства економіки.

"Навіть з урахуванням несподіваного високого рівня зростання цін на енергоносії, варто припустити, що за відсутності нових викликів для економіки, рівень інфляції з великою ймовірністю буде близьким до 10%", - йдеться в документі.

При цьому наголошується, що такий рівень інфляції практично не несе деструктивного впливу на досягнення економічного розвитку.

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в серпні в річному вираженні у порівнянні з серпнем 2020 року склала 10,2%, залишившись на липневому рівні. Ціни на цукор та соняшникову олію в Україні в серпні в річному вираженні (у порівнянні з серпнем 2020 року) підвищилися на 91,2% і 75,6% відповідно. Разом з тим на 8% подешевшали овочі та на 9% - фрукти.

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