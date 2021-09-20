Як почати економити: п'ять порад від мільйонерів

Аби стати власником великих статків - необхідно мати навички оптимізації витрат.

Вміння економити кошти - дуже корисна навичка. На практиці - більшості людей досить важко оптимізувати витрати та відкладати хоча б 10% власного доходу. Але мільйонери завжди акцентують: аби заробити - навчайтеся економити.

Про найкращі поради від мільйонерів, що мають досвід накопичувати та економити - у матеріалі ТСН.ua.

1. Відмовляйтеся від кредитних карток

На думку мільярдера Марка Кьюбана, кредитні картки - досить корисний інструмент, але тільки для тих, хто має навички правильно використовувати їхні переваги.

Власник компанії "Dallas Mavericks" і 4,2 млрд доларів вважає, що кредитки - зло для людини з низькою фінансовою грамотністю і здатні розорити навіть найбільш економних. А все тому, що завдяки кредитним карткам люди витрачають більше, ніж планували. Думка, що можна розплатитися кредиткою, якщо грошей не вистачить, а потім повернути - оманлива.

"Гроші, зекономлені на відсотках по кредитці, - це кращий дохід, ніж будь-який дохід від інвестицій, скажімо, в цінні папери. Це вірно, інвестиції приносять в середньому 10-15% річних, а кредитна організація бере 20-25% за використання позикових коштів", - констатує Кьюбан.

2. Купуйте тільки те, що покращує життя

Відома економічна консультантка Адель Омоль рекомендує витрачати гроші. Але тільки на те, що дійсно поліпшить ваше життя. У списку дозволеного: книги, інвестиції, освіта та подорожі. Загалом, те, що дає нові враження, знання і доходи. Метод здався сумнівним? Омоль він допоміг вибратися з боргової ями і сколотити мільйонний статок.

3. Слідкуйте за зростанням заощаджень

Моніторинг накопичень підтримає рішучість відкладати гроші. Засновник компанії Microsoft Білл Ґейтс надає дуже велике значення правильним розрахункам.

"Я знову і знову дивувався тому, наскільки важливі розрахунки для поліпшення фінансового становища людини. Ви можете досягти великого прогресу, якщо поставите перед собою чітку мету і знайдете правильний спосіб вимірювання, який допоможе вам рухатися до цієї мети. Використовуйте спеціальні застосунки, паперовий блокнот чи органайзер, але обов'язково контролюйте свої фінанси", - зазначив Ґейтс.

4. Інвестуйте в себе

Якщо ви ніколи не економили, то навряд чи ця навичка з'явиться самостійно. Шукайте інформацію про те, які способи і методи економії існують, вибирайте те, що ближче вам. Аби охопити величезний пласт інформації, доведеться інвестувати в себе: витрачати час і гроші на книги або тренінги, освоювати щось нове. Такер Хьюз, що заробив свій перший мільйон у 22 роки, рекомендує:

"Читайте не менше 30 хвилин на день та невпинно шукайте хороших наставників. Поглинайте знання, наче повітря. Прагнення до знань повинно бути найголовнішим у житті. Перша і найважливіша інвестиція - це інвестиція в себе. Це гарантує високу віддачу вкладень, незалежно від трендів на фінансовому ринку".

5. Автоматизуйте накопичення

Відкласти 10% від зарплати - морально важко, адже ці гроші можна витратити на щось приємне зараз. Раян Стьюман не тільки самостійно заробив мільйони, але і написав кілька книг про те, як досягти успіху. Він розповідає, що теж зіткнувся з тим, що не може почати відкладати кошти самостійно, і тому перевів цей процес в автоматичний режим. Фіксована сума списувалася з його рахунку і відправлялася на накопичувальний рахунок.

Часто він навіть не помічав, що рахунок "схуд" на 25 доларів, і за деякий час в скарбничці з'явилася помітна сума. Наразі він відраховує близько 1000 доларів на тиждень і не відчуває жодних проблем.

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