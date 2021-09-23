Курс долара і євро на 24 вересня

Вартість долара становить 26,52 грн, а євро – 31,08 грн.
У п'ятницю, 24 вересня, долар та євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. Ці ж курси валют діятимуть протягом найближчих вихідних – суботи та неділі, 25 та 26 вересня.
Офіційні курси валют Нацбанку на 24 вересня:
- Долар США – 26,52 грн (мінус 15 коп)
- Євро – 31,08 грн (мінус 20 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 23 вересня:
- Долар США – 26,5/26,7 грн.
- Євро – 31,0/31,3 грн.
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