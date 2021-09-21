Рада розглядає законопроєкт про Бюджет-2022: основні цифри

Ще 15 вересня Кабмін погодив проєкт бюджету на 2022 рік.

У вівторок, 21 вересня, уряд предсталяє проєкт Закону про Державний бюджет України на 2022 рік у Верховній Раді.

Про це стало відомо під час засідання Верховної Ради України 21 вересня 2021 року.

Міністр фінансів Сергій Марченко представив основні цифри Державного Бюджету-2022:

зростання економіки на 3,8%;

інфляція на рівні 6,2%;

курс долара США - 28,6 грн за долар.

Доходи закладені на рівні 1,2777 трлн гривень, а видатки — 1,4657 трлн грн. Дефіцит бюджету знизиться до 3,5% ВВП.

Зокрема:

медична галузь отримає 197,2 млрд грн;

освітня сфера - 185,6 млрд грн;

бюджет Пенсійного фонду - 531 млрд грн;

соціальний захист і забезпечення - 320,1 млрд грн;

культура та мистецтво - 13,5 млрд грн.

У 2022 році пропонується встановити прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі:

від 1 січня - 2 393 грн;

від 1 липня - 2 508 грн;

від 1 грудня - 2 589 грн.

Пропонують мінімальну заробітну плату в місячному розмірі:

від 1 січня - 6500 грн;

від 1 жовтня - 6700 грн.

Середньомісячна зарплата має скласти 15 258 гривень. Витрати за державним боргом наступного року плануються на рівні 574,7 млрд грн.

Нагадаємо, 15 вересня Кабінет міністрів України погодив проєкт бюджету на 2022 рік. Більш детально про те, куди та скільки коштів планують виділити - у матеріалі ТСН.ua.

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