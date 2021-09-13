Як розпочати власну справу: 7 безпрограшних порад Ілона Маска

Генеральний директор Tesla має своє бачення бізнесу і часто дає поради молодим підприємцям.

Ілон Маск - американський інженер і мільярдер. Його вважають інноватором і підприємцем майбутнього. Наразі фінансовий стан підприємця оцінюється в $166 млрд. За минулий рік статки Маска збільшилися практично в чотири рази - в основному, за рахунок зростання біржових котирувань виробника електромобілів Tesla.

Молоді та амбітні підприємці з усього світу мріють стати такими ж успішними, як Ілон Маск. А мільярдер обожнює давати поради тим, хто тільки розпочав свій підприємницький шлях. У Ілона Маска є сім основних порад, що допоможуть розпочати власну справу.

1. Збирайте відгуки

Початок бізнесу - час проб і помилок: "Зберіть відгуки від людей, які готові висловитися про вашу ідею. Шукайте критичні відгуки. Запитуйте у їхніх авторів, що не так. Дізнайтеся інформацію, що необхідна для розуміння помилок".

2. Приймайте конструктивну критику

Поради Ілона Маска свідчать про те, що критика, яку ви отримуєте, має неоціненне значення. Важко прислухатися до тих, хто говорить про ваші помилки, але це частина навчання. Якщо ви хочете досягти успіху - не приймайте критику на особистий рахунок. Коли ви близькі до проєкту, буває важко виявити помилки, тому зворотній зв'язок від інших стане незамінною допомогою.

3. Виконуйте "брудну" роботу

Ілон Маск впевнений, що участь в робочому процесі з боку керівників, співзасновників і директорів компанії необхідна, аби проєкт залишався на плаву.

"Будьте готові працювати в будь-який час. Робота підприємця або керівника включає в себе все - від відповіді на телефонні дзвінки до прибирання офісної кухні, коли ваша компанія тільки починає свій шлях. Працювати ще більше - ось що є головним".

4. Не дозволяйте скептикам збивати вас з ніг

Надихаючись інноваціями, Маск продовжує створювати, інвестувати та багато працювати. Навіть коли скептики переконують всіх, що його ідеї неможливі.

5. Не думайте про особистий розвиток

Можливо, це парадоксально. Але Ілон Маск має своє бачення:

"Я не вірю в розвиток. Якщо потенційний співробітник під час співбесіди каже, що "це важливо для мого розвитку", я розцінюю цей як поганий сигнал".

Це не відповідає тому, що говорять інші керівники високого рангу. Але не дивно для людини, що працює над інноваціями і має оригінальні рішення. Його міркування змушують відмовитися від орієнтації на особисті амбіції.

6. Не фокусуйтеся на грошах

Будучи успішним підприємцем Маск пояснив, що заснував Tesla не для того, аби заробляти гроші. Він міркував про екологічну необхідність нового способу експлуатації транспортних засобів:

"Це означає, що мова йде не про накопичення статків для мене особисто. Просто я вважаю, що це дуже важлива проблема, і її потрібно вирішити. А якщо ми її не вирішимо, нам і нашим дітям буде важко".

7. Починайте, поки молоді

Для розвитку бізнесу необхідно мати час, тому краще братися за справу якомога раніше. В молодості потрібно ризикувати і зосередити енергію на веденні проєкту без обмежувальних життєвих обставин. Надалі все ускладнюється.

"Коли ви стаєте більш дорослими - зобов'язання збільшуються. Тому я б порадив ризикувати зараз і робити щось сміливе. Ви не пошкодуєте про це"- зазначив Маск в інтерв'ю Forbes.

Ілон Маск пообіцяв, що до кінця року в усьому світі буде безкоштовний інтернет — "Секретні матеріали"

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