Курс долара і євро на 28 вересня

Вартість долара становить 26,65 грн, а євро – 31,17 грн.
У вівторок, 28 вересня, долар здорожчає, а євро - подешевшає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 28 вересня:
- Долар США – 26,65 грн (плюс 1 коп)
- Євро – 31,17 грн (мінус 4 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 27 вересня:
- Долар США – 26,6/26,8 грн.
- Євро – 31,05/31,40 грн.
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