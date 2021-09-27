Курс долара і євро на 28 вересня

Курс долара і євро на 28 вересня

Вартість долара становить 26,65 грн, а євро – 31,17 грн.

У вівторок, 28 вересня, долар здорожчає, а євро - подешевшає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 28 вересня:

Долар США – 26,65 грн (плюс 1 коп)

Євро – 31,17 грн (мінус 4 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 27 вересня:

Долар США – 26,6/26,8 грн.

Євро – 31,05/31,40 грн.

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