Яким буде курс валют цього тижня: прогноз

Яким буде курс валют цього тижня: прогноз

Новий тиждень на валютному ринку пройде дуже динамічно.

Якщо нерезиденти почнуть активно скуповувати валюту, а Нацбанк не втрутиться в ситуацію, котирування долара досить швидко можуть повернутися до рівнів в 27 гривень і вище.

Більш детально про те, що очікувати на валютному ринку 27 вересня - 1 жовтня - розповіли на сайті Мінфін.

На курс впливатимуть 3 основних фактори:

Завершення звітного періоду - місяця і третього кварталу;

Період основних відшкодувань ПДВ експортерам;

Спроби активного розгойдування курсу окремими великими гравцями і спекулянтами.

Національному банку знову доведеться майже щодня з'являтися на міжбанку з інтервенціями, аби згладжувати перекоси, що посилюються, між попитом і пропозицією.

"Мінфін" прогнозує на 27 вересня - 1 жовтня коридор:

за готівковим доларом: в обмінниках фінкомпаній в межах 26,50 - 26,90 гривень при спреді 15−20 копійок і в банках 26,40 - 26,95 гривень при спреді в межах до 25 копійок.

в обмінниках фінкомпаній в межах 26,50 - 26,90 гривень при спреді 15−20 копійок і в банках 26,40 - 26,95 гривень при спреді в межах до 25 копійок. за готівковим євро: в обмінниках фінкомпаній в межах 31,05 - 31,60 гривень при спреді в межах до 25 копійок і в банках 30,95 - 31,65 гривень при спреді до 30 копійок.

На міжбанку: головними факторами для курсоутворення на торгах у період 27 вересня- 1 жовтня будуть:

Операції найбільших місцевих клієнтів у період завершення звітного періоду, фактичний час і суми зарахувань експортерам відшкодувань ПДВ;

"Успішність" дій спекулянтів з розгойдування курсу під час ситуативних перекосів попиту і пропозиції на торгах, а також оперативність реакції на це з боку НБУ;

Чи стануть іноземці та місцеві гравці скуповувати валюту на кошти, отримані від великих погашень гривневих ОВДП 29 вересня.

За прогнозами видання "Мінфін", 27 вересня - 1 жовтня коридор за доларом на міжбанку перебуватиме в межах 26,50 - 26,90 гривень, а євро - в межах 31,00 - 31,60 гривень.

Нагадаємо, Мінекономіки прогнозує зростання цін до кінця 2021 року. У свою чергу, Кабмін говорить про уповільнення інфляції до 6,2% на кінець 2022 року.

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