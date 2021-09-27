Каким будет курс валют на этой неделе: прогноз

Каким будет курс валют на этой неделе: прогноз

Новая неделя на валютном рынке пройдет очень динамично.

Если нерезиденты начнут активно скупать валюту, а Нацбанк не вмешается в ситуацию, котировки доллара достаточно быстро могут вернуться к уровням в 27 гривен и выше.

Более подробно о том, что ожидать на валютном рынке 27 сентября — 1 октября — рассказали на сайте Минфин.

На курс будут влиять 3 основных фактора:

Завершение отчетного периода — месяца и третьего квартала;

Период основных возмещений НДС экспортерам;

Попытки активного раскачивания курса отдельными крупными игроками и спекулянтами.

Национальному банку снова придется почти ежедневно появляться на межбанке с интервенциями, чтобы сглаживать перекосы, усиливающиеся между спросом и предложением.

"Минфин" прогнозирует на 27 сентября — 1 октября коридор:

по наличному доллару: в обменниках финкомпаний в пределах 26,50 — 26,90 гривен при спрэде 15-20 копеек и в банках 26,40 — 26,95 гривен при спрэде в пределах до 25 копеек.

в обменниках финкомпаний в пределах 26,50 — 26,90 гривен при спрэде 15-20 копеек и в банках 26,40 — 26,95 гривен при спрэде в пределах до 25 копеек. по наличному евро: в обменниках финкомпаний в пределах 31,05 — 31,60 гривен при спрэде в пределах до 25 копеек и в банках 30,95 — 31,65 гривен при спрэде до 30 копеек.

На межбанке: главными факторами для курсообразования на торгах в период 27 сентября-1 октября будут:

Операции крупнейших местных клиентов в период завершения отчетного периода, фактическое время и суммы зачислений экспортерам возмещений НДС;

"Успешность" действий спекулянтов по раскачиванию курса во время ситуативных перекосов спроса и предложения на торгах, а также оперативность реакции на это со стороны НБУ;

Станут ли иностранцы и местные игроки скупать валюту на средства, полученные от крупных погашений гривневых ОВГЗ 29 сентября.

По прогнозам издания "Минфин", 27 сентября — 1 октября коридор по доллару на межбанке будет находиться в пределах 26,50 — 26,90 гривен, а евро — в пределах 31,00 — 31,60 гривен.

Напомним, Минэкономики прогнозирует рост цен до конца 2021 года. В свою очередь, Кабмин говорит о замедлении инфляции до 6,2% на конец 2022 года.

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