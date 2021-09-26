Минэкономики прогнозирует рост цен до конца года

В свою очередь, Кабмин говорит о замедлении инфляции до 6,2% на конец 2022 года.
Министерство экономики Украины ожидает сохранение инфляции на уровне 10% к концу 2021 года при отсутствии новых вызовов для экономики.
Подробнее об этом рассказали в августовском обзоре инфляции Министерства экономики.
"Даже с учетом неожиданного высокого уровня роста цен на энергоносители, стоит предположить, что при отсутствии новых вызовов для экономики, уровень инфляции с большой вероятностью будет близким к 10%", — говорится в документе.
При этом отмечается, что такой уровень инфляции практически не несет деструктивного влияния на достижение экономического развития.
По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в августе в годовом выражении по сравнению с августом 2020 года составила 10,2%, оставшись на июльском уровне. Цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в августе в годовом выражении (по сравнению с августом 2020 года) повысились на 91,2% и 75,6% соответственно. Вместе с тем на 8% подешевели овощи и на 9% — фрукты.
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