В Китае микро-чипы вшили в одежду школьников: зачем

В Китае микро-чипы вшили в одежду школьников: зачем

Система отслеживает местонахождение учеников.

На юге Китая в начальной школе в одежду школьников встроили микро-чипы.

Это делают как эксперимент, пишет France Info.

Чипы в одежду вшили, чтобы родители и учителя могли в режиме реального времени следить за своими детьми. Если ученик попадет в "опасную зону", то система отправляет предупреждение учителям и родителям. Благодаря такой системе также можно обмениваться сообщениями.

Следует заметить, что в обществе отношение к такой инициативе неоднозначное. Некоторые родители "чипирование" приветствуют. Другие считают, что страна далеко зашла с системой электронного наблюдения. Например, некоторые учебные заведения установили в классах камеры видеонаблюдения.

К слову, в Китае в последнее время возникало немало скандалов, связанных с обучением детей, прогуливанием уроков, а также случаями физического насилия против несовершеннолетних.

Как сообщалось, Министерство образования Китая обнародовало сообщение в котором предложило предотвращать феминизации мальчиков-подростков и с этой целью реформировать программу физического воспитания школьников. Министерство заявило, что наберет лучших инструкторов по физкультуре и улучшит их методы обучения.

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