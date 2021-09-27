У Китаї мікрочипи вшили в одяг школярів: навіщо

У Китаї мікрочипи вшили в одяг школярів: навіщо

Система відстежує місцеперебування учнів.

На півдні Китаю в початковій школі в одяг школярів вбудували мікрочипи.

Це роблять як експеримент, пише France Info.

Чипи в одяг вшили, аби батьки та вчителі могли в режимі реального часу стежити за своїми дітьми. Якщо учень потрапить у "небезпечну зону", то система відправляє попередження вчителям і батькам. Завдяки такій системі також можна обмінюватися повідомленнями.

Слід зауважити, що у суспільстві ставлення до такої ініціативи неоднозначне. Деякі батьки "чипування" вітають. Інші вважають, що країна далеко зайшла із системою електронного спостереження. Наприклад, деякі навчальні заклади встановили у класах камери відеонагляду.

До слова, в Китаї протягом останнього часу виникало чимало скандалів, які пов'язані з навчанням дітей, прогулюванням уроків, а також випадками фізичного насильства проти неповнолітніх.

Як повідомлялося, Міністерство освіти Китаю оприлюднило повідомлення в якому запропонувало запобігати фемінізації хлопчиків-підлітків і з цією метою реформувати програму фізичного виховання школярів. Міністерство заявило, що набере найкращих інструкторів з фізкультури і поліпшить їхні методи навчання.

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