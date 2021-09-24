В Украине подешевели овощи, крупы и сахар

По большинству продуктов цены выросли в годовом исчислении в пределах инфляции или с небольшим отклонением.

В Украине отпускные цены производителей на продукты питания за последний месяц остаются стабильными.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

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По данным Минагро, наблюдается снижение средних цен производителей на овощи. Так, относительно прошлому месяцу на 7% снизились цены на картофель, а по сравнению с прошлым годом — на 14%. За прошедший месяц потеряли в цене морковь и свекла, 25% — морковь, 24% — свекла. Капуста и лук подешевели на 12% и 16% соответственно.

Также наблюдается незначительное снижение цен на крупы. По сравнению с предыдущим месяцем подешевели ячменные (-1%), гороховая крупа (- 3%), кукурузная (-1%). Сахар подешевел на 3%.

Молоко высшего сорта и мясо кур изменилось в цене на 3%, мясо КРС на 6% и свинины — на 7%, не выросли цены на масло. По большинству критических для населения продуктов питания цены выросли в годовом исчислении в пределах инфляции или с небольшим отклонением.

Напомним, с августа 2020 года по август 2021 года среди овощей "борщевого набора" картофель подешевел на 13,6%, морковь — на 5,2%. Яблоки с августа 2020 года подешевели на 30,5% и в августе 2021 года в среднем по Украине стоили 20,13 грн за кг.

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