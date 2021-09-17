В Украине резко подешевели тепличные огурцы: какие сейчас цены

Среди основных причин — снижение спроса.

После резкого подорожания, которое наблюдалось в Украине на прошлой неделе, цены на тепличные огурцы начали стремительно снижаться.

Об этом сообщает EastFruit.

Отмечается, что причиной снижения цен на рынке является рост предложения огурца и одновременно сравнительно невысокий спрос. Так, на сегодняшний день тепличные комбинаты ведут реализацию огурцов по 10-15 грн/кг, что в среднем на 35% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам самих производителей, снижать цены их заставляет значительное ослабление спроса на эту продукцию. На сегодняшний день представители розничных сетей и оптовых компаний готовы покупать тепличные огурцы небольшими партиями, ссылаясь на крайне низкие темпы реализации в розничной торговле.

Таким образом, в настоящее время цена на тепличные огурцы в Украине уже в среднем на 16% ниже, чем в середине сентября 2020 года. Более того большинство представителей тепличных комбинатов не исключают дальнейшего удешевления в этом сегменте.

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