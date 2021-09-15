В Украине ощутимо подорожали овощи "борщевого набора" и курятина

Подешевела только картофель.

В Украине ощутимо подорожал "борщевой набор".

Об этом сообщили в эфире "Сніданку з 1+1" 15 сентября.

Так, по данным Госстата, за год стоимость лука увеличилась на 108%. Свеклы и моркови — более чем на 70%. А цена капусты выросла на треть.

Подешевел только картофель — почти на 15%. В то же время увеличилась стоимость популярной среди украинских потребителей курятины. Цена за килограмм тушки увеличилась на четверть. А филе подорожало более чем на 20%.

Напомним:

В Украине растут цены на муку. Производители постепенно начали повышать себестоимость. Эту ситуацию эксперты объясняют подорожанием сырья и увеличением затрат на производство готовой продукции.

Производители постепенно начали повышать себестоимость. Эту ситуацию эксперты объясняют подорожанием сырья и увеличением затрат на производство готовой продукции. Ранее сообщалось, что в Украине в ближайшее время могут снизиться цены на сахар — с нынешних 30 до 22-25 гривен за килограмм.

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