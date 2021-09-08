В Украине в ближайшее время подешевеет сахар: какие будут цены

В Украине в ближайшее время подешевеет сахар: какие будут цены

Основной причиной падения цен является начало нового сезона сахароварения.

В Украине в ближайшее время могут снизиться цены на сахар — с нынешних 30 до 22-25 гривен за килограмм.

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Об этом в эфире одного из телеканалов 7 сентября сообщил генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен, сообщает ассоциация на своей странице в Facebook.

Так, по его словам, основной причиной падения цен является начало нового сезона сахароварения.

"Цены на сахар, вполне возможно, в ближайшее время снизятся до 22-25 грн/кг, но в то же время ниже 20 грн/кг цена вряд ли будет по ряду других факторов — таких, как высокие цены на сахар на мировом рынке", — оъбяснил Сластен.

Напомним, ранее сообщалось, что цены на сахар в Украине за год выросли более чем на 80% и стали вдвое больше, чем в Европе. Производство сахара в Украине за прошлый сезон (сентябрь 2020 — август 2021) сократилось до 1,1 млн тонн, что на треть меньше по сравнению с предыдущим сезоном (1,48 млн тонн). Из-за дефицита сахарной свеклы страна импортировала как сырье, так и готовый сахар.

В этом сезоне (сентябрь 2021 — август 2022) в Министерстве экономики Украины ожидают увеличение на 30% производства сахара — до 1,4 млн тонн.

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