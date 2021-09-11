Гороскоп на 11 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 11 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют лучше понять свою душу.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 11 сентября 2021 рассказывает, что Скорпионам не стоит избегать проблем, а Девам стоит добиваться успеха.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 11 сентября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка мечей"

Отдохните. Попробуйте расслабиться в отношениях. На работе лучше позаботьтесь об отгуле или отпуск.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Императрица"

Вас собирать плоды своего успеха. В отношениях ожидайте плоды. В движении по карьерной лестнице стремитесь к большему.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Двигайтесь вперед. В любви добавьте драйва. На работе ожидайте новые вызовы.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Ожидайте вознаграждение. В отношениях надейтесь на приятные сюрпризы. В работе покажите, на что вы способны.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Шестерка кубков"

Подробнее друг другу. В любви действуйте энергично. А на работе стоит вспомнить о старых друзьях.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Королева пентаклей"

Упорно добивайтесь успеха. В отношениях попробуйте поработать над одной финансовой целью. Действуйте убедительно на работе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Император"

Крепко стойте на ногах. В любви проявите характер, а на работе — профессионализм.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Восьмерка кубков"

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Не избегайте проблем. В отношениях придется все расставить на свои места. На работе ожидайте новых проблем.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Башня"

Все уничтожится. В любви будет трудно. На работе подготовьте запасной вариант.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Король пентаклей"

Работайте и получите результат. В отношениях продемонстрируйте силу. На работе покажите авторитетность.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Туз кубков"

Прислушайтесь к интуиции. В отношениях старайтесь выслушать вторую половинку. В движении по карьерной лестнице не совершайте остановок.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Туз жезлов"

Станьте огнем. В любви добавьте секса. А на работе — просто не останавливайтесь.

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