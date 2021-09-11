Астролог назвал самые опасные знаки Зодиака

Знакомясь с новым человеком, каждый из нас хочет знать, на что он способен – можно ли ему доверять и не опасен ли он для окружающих.

Оказывается, есть знаки, под которыми чаще всего рождаются преступники всех мастей. Астролог Людмила Булгакова назвала самые опасные знаки Зодиака.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы возглавляют рейтинг самых опасных знаков Зодиака, и тут, как говорится, из песни слов не выкинешь – о них все скажет тотем, давший название их знаку. Яда у них больше, чем у любых других представителей зодиакального круга, и они очень хорошо знают, как им распоряжаться – умеют мстить обидчикам, манипулировать всеми людьми без исключения и уколоть словом куда больнее, чем действием. Впрочем, это не значит, что все Скорпионы злые и несдержанные люди, тем не менее с ними необходимо соблюдать осторожность.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы опасностью, которую они представляют для окружающих, обязаны двойственности своей личности – в них одновременно живет два человека, и в особо сложных случаях – к счастью, далеко не всегда – это можно считать психиатрическим диагнозом. На что способны эти доктор Джекил и мистер Хайд, не знает никто, включая их самих. Один из Близнецов может серьезно обидеть того, кто находится рядом, а второй будет просить прощения и переживать, но ситуации это, увы, не исправит. Те, у кого в близком кругу есть Близнецы, стоит помнить об этой их особенности.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны слишком нетерпеливые – и все время нужно бежать впереди паровоза, и, если им это не удается, они становятся обозленными и агрессивными. Что они сделают в таком состоянии, предсказать невозможно – ситуация может выйти из-под контроля, и тогда они от слов могут перейти к действию – рукоприкладство для представителей этого знака не редкость. Поэтому, коль скоро судьба свела человека с Овном, ему необходимо постараться не раздражать, а если уж такое произошло, отойти от него подальше – они могут и тяжелыми предметами швыряться.

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