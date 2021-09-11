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Астрологический прогноз на 11 сентября

Астрологический прогноз на 11 сентября

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Прогноз дня: возможно духовное прозрение, которое, в свою очередь, приведет к предвидению. В решении важных вопросов нужно опираться не на логические умозаключения, а на интуицию. Хороший день для работы над ошибками, из которых важно сделать правильные выводы. Успех ждет прежде всего тех, кто занимается научной деятельностью. Не рекомендуется давать деньги в долг. 

Символ дня: журавль, облака. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: день не располагает к активным действиям. 

Число дня: 6. 

Цвет дня: индиго, ультрамарин. 

Камни дня: розовый халцедон, мрамор. 

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути. 

Болезни дня: важно обратить внимание на состояние верхних дыхательных путей – возникшую болезнь ни в коем случае нельзя запускать. 

Слова дня: отдых, медитация, релаксация. 

Геометрическая фигура дня: круг. 

Брак и отношения дня: свободное время нужно уделить семье – близких людей задевает отсутствие внимания с вашей стороны. 

Мистика дня: день благоприятен для любовной магии – можно делать привороты и создавать талисманы для привлечения любви. 

Табу дня: нельзя давать деньги в долг и вещи в пользование, даже краткосрочное. 

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди активные, которые к тому же являются эмпатами: они добры, щедры и великодушны, к ним можно в любой момент обращаться за помощью – они не подведут. В силу своей врожденной креативности они часто выбирают творческие профессии и изрядно в них преуспевают. 

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