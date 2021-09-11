Астрологический прогноз на 11 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: возможно духовное прозрение, которое, в свою очередь, приведет к предвидению. В решении важных вопросов нужно опираться не на логические умозаключения, а на интуицию. Хороший день для работы над ошибками, из которых важно сделать правильные выводы. Успех ждет прежде всего тех, кто занимается научной деятельностью. Не рекомендуется давать деньги в долг.
Символ дня: журавль, облака.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: день не располагает к активным действиям.
Число дня: 6.
Цвет дня: индиго, ультрамарин.
Камни дня: розовый халцедон, мрамор.
За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.
Болезни дня: важно обратить внимание на состояние верхних дыхательных путей – возникшую болезнь ни в коем случае нельзя запускать.
Слова дня: отдых, медитация, релаксация.
Геометрическая фигура дня: круг.
Брак и отношения дня: свободное время нужно уделить семье – близких людей задевает отсутствие внимания с вашей стороны.
Мистика дня: день благоприятен для любовной магии – можно делать привороты и создавать талисманы для привлечения любви.
Табу дня: нельзя давать деньги в долг и вещи в пользование, даже краткосрочное.
Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди активные, которые к тому же являются эмпатами: они добры, щедры и великодушны, к ним можно в любой момент обращаться за помощью – они не подведут. В силу своей врожденной креативности они часто выбирают творческие профессии и изрядно в них преуспевают.
Читайте также: Гороскоп на 11 сентября для всех знаков Зодиака: день накопления и анализа информации