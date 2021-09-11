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Астрологічний прогноз на 11 вересня

Астрологічний прогноз на 11 вересня

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Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: можливо духовне прозріння, яке, в свою чергу, призведе до передбачення. У вирішенні важливих питань потрібно спиратися не на логічні висновки, а на інтуїцію. Хороший день для роботи над помилками, з яких важливо зробити правильні висновки. Успіх чекає насамперед на тих, хто займається науковою діяльністю. Не рекомендується давати гроші в борг.

Символ дня: журавель, хмари.

Стихія дня: Метал.  

Енергетика дня: день не схиляє до активних дій.

Число дня: 6.

Колір дня: індиго, ультрамарин.

Камені дня: рожевий халцедон, мармур.

За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.

Хвороби дня: важливо звернути увагу на стан верхніх дихальних шляхів — виниклу хворобу в жодному не можна запускати.

Слова дня: відпочинок, медитація, релаксація.  

Геометрична фігура дня: коло.

Шлюб і вхаємини дня: вільний час потрібно приділити родині — близьких людей зачіпає відсутність уваги з вашого боку.

Містика дня: день сприятливий для любовної магії — можна робити привороти і створювати талісмани для залучення кохання.

Табу дня: не можна давати гроші в борг і речі в користування, навіть короткострокове.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються люди активні, які, до того ж, є емпатами: вони добрі, щедрі і великодушні, до них можна в будь-який момент звертатися по допомогу — вони не підведуть. Через свою вроджену креативність вони часто вибирають творчі професії і неабияк в них досягають успіху.

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