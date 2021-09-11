11 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

11 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день в США проходят траурные мероприятия по чествованию жертв теракта 11 сентября 2001 года.

Какой сегодня день

В субботу, 11 сентября, в мире отмечается Всемирный день борьбы с терроризмом. В Испании этого дня празднуют Национальный День Каталонии, в США — День патриота и Национальный день памяти (в память о погибших в результате терактов 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне).

Люди бегут от падающей Южной башни Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года. / Associated Press

В Украине 11 сентября отмечают День украинского кино и День физической культуры и спорта, в Чили — День годовщины военного переворота 1973 года, в Эфиопии — Новый год по эфиопскому календарю, в Пакистане — Национальный день, в Аргентине — Национальный день учителя.

Памятные даты 11 сентября

1297 — в битве у Стерлинга (Королевство Шотландия) шотландцы под руководством Уильяма Уоллеса "Храброе Сердце" разбили войска английского короля Эдуарда I.

1888 — на открытии промышленной выставки в Торонто проведен первый в мире запись человеческого голоса.

1927 — землетрясение на Южном берегу Крыма, привело к многочисленным разрушениям от Севастополя до Феодосии; именно это землетрясение попало в сюжет романа "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова.

1943 — создан государственный украинский хор имени Г. Веревки.

1973 — военный переворот 1973 года в Чили. Самоубийство президента Сальвадора Альенде и приход к власти Пиночета. Прекращение проекту Сайберсин.

Церковный праздник сегодня 11 сентября

11 сентября православный мир чтит траурный день — казнь святого пророка Иоанна Крестителя (Предтечи). По приказу женщины царя Ирода Иродиады большом пророку отсекли голову из-за того, что он обличал греховную жизнь власти.

Святого Иоанна назвали Предтечей за его пророчество явление Иисуса Христа людям. Святого Иоанна назвали Крестителем за того, что он первый крестил людей в водах реки Иордан, но предупреждал: "Я крещу вас водою, но придет Тот, Кто больше меня, Он будет крестить вас Духом Святым". Именно он крестил Иисуса Христа в реке Иордан.

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Что нельзя делать в этот день

Нельзя употреблять в пищу продукты красного цвета и есть фрукты и овощи, напоминающие форму головы (яблоки, капусту, картофель, тыква) или имеют красный сок. В этот день запрещено готовить и есть борщ красного цвета, пить красное вино.

Нельзя пользоваться острыми предметами и резать ножом.

Нельзя делать дела по дому и в огороде

Нельзя устраивать вечеринки и танцевать

Приметы на 11 сентября

Если журавли уже улетели — зима будет поздней.

Много грачей летает — день будет солнечным.

Гром гремит — к теплой осени.

Именины 11 сентября

День ангела (именины) сегодня, 11 сентября, отмечает только Иван.

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