Израиль нанес ракетные удары по Газе после авиаатаки на Эшколь

Эскалация произошла после задержания двух из шести палестинских заключенных, сбежавших из тюрьмы строгого режима.
Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по Газе после того, как "Железный купол" перехватил выпущенную в сторону Эшколя ракету.
Об этом в ночь на субботу, 11 сентября, сообщает The Jerusalem Post.
Отмечается, что ракетные удары произошли после информации о задержании двух из шести палестинских заключенных, сбежавших из тюрьмы строгого режима "Гильбоа" в начале этой недели.
Так, вечером в пятницу в расположенных недалеко от границы с Газой населенных пунктах Авшалом, Шломит и Евул сработали сирены воздушной тревоги.
Впоследствии израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" перехватила ракету, выпущенную из Сектора Газа в сторону регионального совета Эшколь.
Кроме того, ожесточенные столкновения между палестинцами и Вооруженными силами Израиля произошли днем и вечером в пятницу в ряде районов Западного берега, в частности в Хевроне, Бейт-Умари, Калкилии и Бейте.
Участники беспорядков бросали камни и жгли шины в знак солидарности с узниками-беглецами. В то же время израильские силовики в ответ открыли огонь боевыми патронами.
Столкновения также произошли в мечети Аль-Акса, а вблизи Львиных ворот в Старом городе произошла попытка ножевого нападения.
В частности, 50-летний житель восточного Иерусалима подошел к воротам, чтобы нанести удар по сотрудникам израильской полиции. Нападающего сразу задержали и арестовали, однако он успел ранить в ногу 19-летнего пограничника.
Как сообщалось, недалеко от города Назарет задержали двух из шести палестинских заключенных, ложкой вырывших тоннель и сбежавших из тюрьмы строгого режима "Гильбоа" в начале этой недели.
Подозреваемых обнаружили после того, как местный житель сообщил о незнакомцах, которые обратились к нему с просьбой о помощи и еде. Это первый за 20 лет побег из израильской тюрьмы такого масштаба.