США готовы присоединиться к "нормандскому саммиту" — Госдеп

США также пообещали принять участие в параллельном процессе, если "увидят способ помочь".

США готовы принять участие в "нормандском формате" и параллельном с ним процессе, если увидят способ помочь в урегулировании вооруженного конфликта на востоке Украины.

Об этом заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд сообщила на конференции YES Brainstorming в Киеве в пятницу, 10 сентября, пишет "Интерфакс-Украина".

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Нуланд напомнила, что при президентстве Обамы она вместе с другими американскими представителями "участвовала в формате, параллельном с нормандским".

"Германия и Франция были в нормандском формате с Украиной и Россией, и потом мы в поддержку целей и стремлений говорили с Москвой и Киевом, чтобы попробовать поддержать, закрыть пробелы и добавить нашу долю креативности. Эти усилия не значительно продвинулись", — указала она.

В то же время заместитель госсека по политическим вопросам заявила, что США "готовы повторно участвовать в любом виде — будь то в нормандском формате или снова в параллельной поддержке, если наша сторона увидит способ, которым мы можем помочь".

Нуланд также отметила, что в четверг советник президента Украины Андрей Ермак встретился с советниками президентов России, Франции и Германии.

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"Она (встреча. — Ред.) была по крайней мере более позитивной в тоне. Если этот процесс оживет и получит какую-то жизнь — мы готовы помочь", — заверила дипломат.

Она добавила, что президент США Джо Байден "исторически привержен Украине, ее суверенитету и независимости", поэтому украинский вопрос "в значительной мере фигурировал" на его саммите с лидером РФ Владимиром Путиным.

"Как мы публично заявляли, и как сказал президент, абсолютно дали понять президенту Путину приверженность Соединенных Штатов Украине и наше намерение продолжать поддерживать ее суверенитет, потребности в безопасности и обороне", — пояснила Нуланд.

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Кроме того, представительница Госдепа обратила внимание на то, что когда президент Украины Владимир Зеленский посещал США, была отмечена важность того, чтобы Черное море оставалось открытым для международной навигации и свобода навигации в нем уважается.

"Я думаю, что это место, за котором мы действительно должны следить в ближайшие годы, и мы должны ускорить наши усилия, чтобы работать вместе, чтобы сохранить Черное море открытым и свободным", — считает заместитель госсекретаря.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 10 сентября посетил Ялтинскую международную конференцию YES и принял участие в дискуссии "После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию". Отвечая на вопросы украинской и международной прессы, Зеленский расставил акценты в вопросах борьбы с коронавирусом, отношений с США, Китаем и ЕС, а также допустил вероятность полномасштабной войны с Россией.

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