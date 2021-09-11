США готові приєднатися до "нормандського саміту" - Держдеп

США також пообіцяли взяти участь у паралельному процесі, якщо "побачать спосіб допомогти".

США готові взяти участь в "нормандському форматі" та паралельному з ним процесі, якщо побачать спосіб допомогти у врегулюванні збройного конфлікту на сході України.

Про це заступниця державного секретаря з політичних справ Вікторія Нуланд повідомила під час конференції YES Brainstorming у Києві у п'ятницю, 10 вересня, пише "Інтерфакс-Україна".

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Нуланд нагадала, що за президентства Обами вона разом з іншими американськими представниками "брала участь у форматі, паралельному з нормандським".

"Німеччина і Франція були в нормандському форматі з Україною і Росією, і потім ми на підтримку цілей і прагнень говорили з Москвою і Києвом, щоб спробувати підтримати, закрити прогалини і додати нашу частку креативності. Ці зусилля не значно просунулися", - вказала вона.

Водночас заступниця держсека з політичних справ заявила, що США "готові повторно брати участь у будь-якому вигляді - чи то в нормандському форматі або знову в паралельній підтримці, якщо наша сторона побачить спосіб, яким ми можемо допомогти".

Нуланд також зауважила, що у четвер радник президента України Андрій Єрмак зустрівся із радниками президентів Росії, Франції і Німеччини.

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"Вона (зустріч. Ред.) була принаймні більш позитивною в тоні. Якщо цей процес оживе і отримає якесь життя - ми готові допомогти", - запевнила дипломатка.

Вона додала, що президент США Джо Байден "історично прихильний Україні, її суверенітету і незалежності", тому українське питання "значною мірою фігурувало" на його саміті з лідером РФ Володимиром Путіним.

"Як ми публічно заявляли, і як сказав президент, абсолютно дали зрозуміти президенту Путіну прихильність Сполучених Штатів Україні і наш намір продовжувати підтримувати її суверенітет, потреби в безпеці і обороні", - пояснила Нуланд.

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Окрім того, представниця Держдепу звернула увагу на те, що коли президент України Володимир Зеленський відвідував США, було наголошено на важливості того, щоб Чорне море залишалося відкритим для міжнародної навігації і що свобода навігації в ньому поважається.

"Я думаю, що це місце, за яким ми дійсно повинні стежити найближчими роками, і ми повинні прискорити наші зусилля, щоб працювати разом, щоб зберегти Чорне море відкритим і вільним", - вважає заступник держсекретаря.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 10 вересня завітав на Ялтинську міжнародну конференцію YES і взяв участь у дискусії "Після COVID = Перед катастрофою? Кроки до виживання". Відповідаючи на запитання української і міжнародної преси, Зеленський розставив акценти у питаннях боротьби з коронавірусом, відносин зі США, Китаєм та ЄС, а також допустив ймовірність повномасштабної війни з Росією.

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